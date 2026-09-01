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Регионы России

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Российские учёные разработали метод защиты от будущих квантовых взломов

Российские учёные разработали метод защиты от будущих квантовых взломов

В России разработан инновационный метод защиты от потенциальных квантовых взломов, которые могут стать реальностью с появлением мощных квантовых компьютеров.

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