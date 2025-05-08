ВОТ это ПОВОРОТ: РАСКРЫТ СПИСОК ЗВЁЗД ОТКАЗАВШИХСЯ от БЕСАЛВТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ на 9 МАЯ

Evgenija Palette

А не надо НИКАКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ. ЕЩЕ ЧЕГО? НА Х, например, этот Пригожин или Газманов, или эта дура Бузова... И ИЖЕ С НИМИ... В ТАКОЕ ВРЕМЯ НА НИХ ВРЕМЯ ТРАТИТЬ... И - СРЕДСТВА, КОНЕЧНО... "ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!"... НА ПОДНОЖНЫЙ КОРМ ЭТИХ ФАНЕРЩИКОВ! ВОЮТ ОДНО И ТО ЖЕ...