Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о событиях, которые вызвали бурные обсуждения в обществе.
ВОТ это ПОВОРОТ: РАСКРЫТ СПИСОК ЗВЁЗД ОТКАЗАВШИХСЯ от БЕСАЛВТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ на 9 МАЯ
Комментарии
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Иван Иваныч
"Вживую" и побывав на концерте песен не услышишь.
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4 час.
Вадим Кузнецов
Не могу согласиться. Тут многое зависит от акустики помещения и мастерства звукоинженера
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3 час.
Evgenija Palette
А не надо НИКАКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ. ЕЩЕ ЧЕГО? НА Х, например, этот Пригожин или Газманов, или эта дура Бузова... И ИЖЕ С НИМИ... В ТАКОЕ ВРЕМЯ НА НИХ ВРЕМЯ ТРАТИТЬ... И - СРЕДСТВА, КОНЕЧНО... "ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!"... НА ПОДНОЖНЫЙ КОРМ ЭТИХ ФАНЕРЩИКОВ! ВОЮТ ОДНО И ТО ЖЕ...
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36 мин.
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