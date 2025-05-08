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  • Evgenija Palette
    А не надо НИКАКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ.  ЕЩЕ ЧЕГО? НА Х, например, этот Пригожин или Газманов, или эта дура Бузова... И ИЖЕ С ...ВОТ это ПОВОРОТ: ...
  • Вадим Кузнецов
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ВОТ это ПОВОРОТ: РАСКРЫТ СПИСОК ЗВЁЗД ОТКАЗАВШИХСЯ от БЕСАЛВТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ на 9 МАЯ

ВОТ это ПОВОРОТ: РАСКРЫТ СПИСОК ЗВЁЗД ОТКАЗАВШИХСЯ от БЕСАЛВТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ на 9 МАЯ

Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о событиях, которые вызвали бурные обсуждения в обществе.

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Комментарии
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Иван Иваныч
&quot;Вживую&quot; и побывав на концерте песен не услышишь.
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4 час.
Вадим Кузнецов
Не могу согласиться. Тут многое зависит от акустики помещения и мастерства звукоинженера
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3 час.
Evgenija Palette
А не надо НИКАКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ.  ЕЩЕ ЧЕГО? НА Х, например, этот Пригожин или Газманов, или эта дура Бузова... И ИЖЕ С НИМИ... В ТАКОЕ ВРЕМЯ НА НИХ ВРЕМЯ ТРАТИТЬ... И - СРЕДСТВА, КОНЕЧНО... &quot;ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!&quot;... НА ПОДНОЖНЫЙ КОРМ ЭТИХ ФАНЕРЩИКОВ! ВОЮТ ОДНО И ТО ЖЕ...
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36 мин.
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