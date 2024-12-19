Будущее электроэнергетики России и отечественные разработки: Уникальные системы и оборудование показали на МФЭС

"Нажми на кнопку - получишь результат" – именно так звучит неофициальный лозунг центра инженерных технологий и моделирования "Экспонента" во время ежегодного Международного форума "Электрические сети", состоявшегося в декабре 2024 года.
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