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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил Маккиссик: «Первым, кто поздравил меня, был Вассилис Спанулис. Это был незабываемый момент»

33-летний американский форвард греческого клуба Шакил Маккиссик набрал 12 очков и 2 подбора в пятой гостевой игре (63:59) и помог своей команде выйти в полуфинал.

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