Утонувшую у Омске 15-летнюю девочку похоронят спустя неделю после гибели. Прощание со школьницей состоится завтра.
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Утонувшую у Омске 15-летнюю девочку похоронят спустя неделю после гибели. Прощание со школьницей состоится завтра.