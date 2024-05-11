Детский сад для рыбы построили на Новосибирском водохранилище

Под Новосибирском прошла экологическая акция «Рыбе жить!». Организаторами выступили областная федерация рыболовного спорта, зеленое движение «Эконавигатор» при поддержке региональных минприроды и минсельхоза.
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