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Вечерний Новосибирск

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Детский сад для рыбы построили на Новосибирском водохранилище

Детский сад для рыбы построили на Новосибирском водохранилище

Под Новосибирском прошла экологическая акция «Рыбе жить!». Организаторами выступили областная федерация рыболовного спорта, зеленое движение «Эконавигатор» при поддержке региональных минприроды и минсельхоза.

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