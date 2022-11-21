Участникам заказного убийства в коттедже под Новосибирском вынесли приговоры

В январе 2020 года в своём загородном доме в посёлке Кудряшовский был застрелен Николай Жиронкин.Сегодня, 21 ноября, в Новосибирском областном суде присяжные вынесли приговор по громкому делу о заказном убийстве в коттеджном посёлке Кудряшовский.