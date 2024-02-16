Не отпускает ни интервью Карлсона с Путиным, ни то, что Такер сказал потом

3 дня назад 76K прочитали Что ни открою - всюду лицо журналиста "брови домиком" и слова "дискуссия, впечатления, а ОН вас на кофе приглашал?" Такер Карлсон выложил первую дискуссию, которую имел в ОАЭ на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
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