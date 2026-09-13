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Киев отказался прекращать удары по греческим танкерам в обмен на ракеты Patriot

Киев отказался прекращать удары по греческим танкерам в обмен на ракеты Patriot

Греция потребовала от Украины прекратить удары по греческим танкерам в российских портах, пообещав взамен передать Киеву ракеты-перехватчики для систем Patriot.

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