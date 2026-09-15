Racing Bulls ответила Audi на апелляцию из-за старта Цуноды в Монце

Visa Cash App RB Руководитель Racing Bulls Алан Пермейн прокомментировал намерение Audi обжаловать решение стюардов не наказывать гонщика Racing Bulls Юки Цуноду за нарушение на рестарте Гран При Италии.
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