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Racing Bulls ответила Audi на апелляцию из-за старта Цуноды в Монце

Visa Cash App RB Руководитель Racing Bulls Алан Пермейн прокомментировал намерение Audi обжаловать решение стюардов не наказывать гонщика Racing Bulls Юки Цуноду за нарушение на рестарте Гран При Италии.

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