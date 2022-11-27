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Дражен Анзулович: «Недоволен психологическим настроем, который команда проявила в конце»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович после победы над «Астаной» (89:76) высказал недовольство расслабленностью своей команды в конце встречи.

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