73-летний мужчина пропал в Калужской области

В Калужской области разыскивают 73-летнего мужчину, сообщили сегодня в отряде "ЛизаАлерт". Николай Анатольевич #Сидоренков из посёлка Шаховский Мосальского округа исчез 20 сентября, с тех пор его судьба неизвестна.