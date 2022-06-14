Исхудала от стресса: резко постройневшая Нетребко показалась дома в бигудях

Певица готовится к новым выступлениям. 50-летняя Анна Нетребко, этой весной пережившая немало волнений из-за отмены ее концертов по всей Европе, вновь в строи и активно репетирует партии к предстоящим выступлениям в Италии, Испании и Германии.