Невеста Григория Лепса попала в больницу под капельницу

19-летняя невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, сообщила о проблемах со здоровьем. В своем аккаунте в социальных сетях она опубликовала фото, на котором лежит под капельницей, и отметила, что испытывает недомогание.
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