На передовую Киев скоро вынужденно погонит караульных, поваров, санитаров и 16-летних девчат Третью неделю, сразу после освобождения российскими войсками Авдеевки, Киев лихорадочно пытается хотя бы приостановить все более стремительный и все более беспорядочный отход ВСУ в западном и северо-западном направлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии