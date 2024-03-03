Сырский бросает на «передок» девичью «Белоснежку» и «тыловых крыс»

На передовую Киев скоро вынужденно погонит караульных, поваров, санитаров и 16-летних девчат Третью неделю, сразу после освобождения российскими войсками Авдеевки, Киев лихорадочно пытается хотя бы приостановить все более стремительный и все более беспорядочный отход ВСУ в западном и северо-западном направлениях.