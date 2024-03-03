Заноза
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Заноза

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  • Цуркан Арк
    👏Александр Роджерс...
  • Владимир Моргунов
    Без наказания улетел ЖИВОЙ РАЗРУШИТЕЛЬ И ВОРЮГА ЧУБАЙС !!! Под каким только прессом не была кобыла и все сухой из вод..."Кровавую барыню"...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Две шалавы, да они плечевым на автотрассах даже в подметки не годятся, их место в для использования в гетто пришлых...."Кровавую барыню"...

Сырский бросает на «передок» девичью «Белоснежку» и «тыловых крыс»

Сырский бросает на «передок» девичью «Белоснежку» и «тыловых крыс»

На передовую Киев скоро вынужденно погонит караульных, поваров, санитаров и 16-летних девчат Третью неделю, сразу после освобождения российскими войсками Авдеевки, Киев лихорадочно пытается хотя бы приостановить все более стремительный и все более беспорядочный отход ВСУ в западном и северо-западном направлениях.

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