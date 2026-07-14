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Пронедра

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Кремль назвал ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

Кремль назвал ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

В Кремле заявили, что не разделяют позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по украинскому конфликту, однако подчеркнули, что существующие разногласия не должны негативно сказаться на двустороннем сотрудничестве Москвы и Баку.

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