Кремль назвал ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

В Кремле заявили, что не разделяют позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по украинскому конфликту, однако подчеркнули, что существующие разногласия не должны негативно сказаться на двустороннем сотрудничестве Москвы и Баку.
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