Молодость по приказу: Вначале чиновники продлевают юность, а потом отодвигают пенсию Инфантилизм тех, кто принимает ключевые для народа решения, порой вызывает оторопь Игорь Землянский Фото: Михаил Терещенко/ТАСС На днях академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России необходимо поднять молодежный возраст до 40 лет.
Молодость по приказу: Вначале чиновники продлевают юность, а потом отодвигают пенсию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
Так ведь понятно же зачем это делается. Они же хотят до смерти самой в депутатских и министерских креслах сидеть, чтобы их с непыльной денежной работенки ногам вперед на кладбище сразу выносили. От такой то зарплаты какой дурак добровольно откажется? Одна Терешкова чего стоит, тратящая миллионы на более-менее презентабельное лицо, на Кащея уже стала похожа, а все туда же... законы издавать пытается! 🤣🤣🤣
Ответить
1 м.
Karmadon
Молодость - до гроба. Не можешь работать - сдохни!
Ответить
1 м.
Наталия
Тогда логично ясельным возрастом считать лет до 10, детсадовским-до 15, школьным-до 25, и к 30 годам можно уже получить специальность и приступать к трудовой деятельности. А до тех пор пусть дитятко содержит государство.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии