Молодость по приказу: Вначале чиновники продлевают юность, а потом отодвигают пенсию

Гулька

Так ведь понятно же зачем это делается. Они же хотят до смерти самой в депутатских и министерских креслах сидеть, чтобы их с непыльной денежной работенки ногам вперед на кладбище сразу выносили. От такой то зарплаты какой дурак добровольно откажется? Одна Терешкова чего стоит, тратящая миллионы на более-менее презентабельное лицо, на Кащея уже стала похожа, а все туда же... законы издавать пытается! 🤣🤣🤣