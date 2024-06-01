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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давила не перейдет летом в «Америку». ЦСКА не планирует продавать хавбека

Информация о вероятном трансфере хавбека ЦСКА в мексиканский клуб неверна, сообщает Bobsoccer. По данным источника, у армейского клуба нет планов расставаться с 26-летним чилийцем, и сам футболист не собирается никуда уходить.

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