Давила не перейдет летом в «Америку». ЦСКА не планирует продавать хавбека

Информация о вероятном трансфере хавбека ЦСКА в мексиканский клуб неверна, сообщает Bobsoccer. По данным источника, у армейского клуба нет планов расставаться с 26-летним чилийцем, и сам футболист не собирается никуда уходить.
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