«Были вынуждены»: принц Гарри раскрыл неожиданные подробности отъезда из Лондона

Герцоги Сассекские покинули Великобританию более трех лет назад Принц Гарри www.globallookpress.com/Darryl Dyck Недавно принц Гарри заявил, что ему, детям и Меган Маркл нужна вооруженная охрана, чтобы чувствовать себя в безопасности во время визитов в Лондон.