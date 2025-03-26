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Против членов администрации США подали иск после скандала с чатом в Signal

Против членов администрации США подали иск после скандала с чатом в Signal

Американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия к членам администрации США после скандала с чатом в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам.

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Комментарии
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Eduard
Любят в Америкосии судится,вернее нос сувать ко всем!
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20 час.
Eduard
Правозащитная? Где выбыли когда Байден передавал средства американцев и оружие Украине? Чьи вы права защищаете,а главное за чей именно счет вы существуете? Ваша &quot;правозащитная&quot; деятельность обычное прикрытие Сороса!
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20 час.
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