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В Башкирии вступают в силу ограничения по коронавирусу

В Башкирии с сегодняшнего дня вступает в силу указ главы региона Радия Хабирова об обязательном наличии сертификата о вакцинации, методводе или отрицательного результата ПЦР-теста при посещении общепита и других социально-бытовых учреждений.

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