Большинство обладателей билетов на инаугурацию Трампа не смогут лично посетить церемонию

Большинство тех, кто получил пригласительные билеты на инаугурацию нового президента Соединённых Штатов Дональда Трампа 20 января, не смогут лично побывать на этой церемонии, поскольку она перенесена в Ротонду Капитолия из-за сильных морозов, сковавших Вашингтон.
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