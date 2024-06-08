В Сасовском округе восстановили понтонный мост через Мокшу

Теперь до села Липовка можно добраться без каких-либо трудностей. Руководитель Демушкинского сектора территориального развития округа Владимир Самойлов рассказал, что переправу восстановили всего за одни сутки.
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