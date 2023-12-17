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Евгений Сатановский: Надо быть Зеленским, чтобы верить ахинее сенаторов США

Евгений Сатановский: Надо быть Зеленским, чтобы верить ахинее сенаторов США

Российский аналитик, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал заявление лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, что парламентарии отложили каникулы, чтобы продолжить работу по выделению финансовой помощи Украине.

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Комментарии
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Caltar
Ну почему ж не будет? Те кто выживет,тот и станет победителем.
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7 час.
Кошмар
Аффтор ошибается. Сатановский не российский аналитик, а еврейский.
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5 час.
Valeriy Shershkov
грубовато , но с ним часто согласен ... смелые суждения
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1 час.

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