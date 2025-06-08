Бастрыкин заявил о намеренном подрыве Украиной моста под Брянском

Украинские террористы намеренно подорвали мост в Брянской области. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео комментария председателя СК опубликовано в Telegram.
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