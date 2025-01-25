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Белгородская область: 18 атак за сутки и один пострадавший при обстрелах

Белгородская область: 18 атак за сутки и один пострадавший при обстрелах

Украинские войска совершили серию атак на Белгородскую область, обстреляв 18 населенных пунктов, включая посёлок Октябрьский и села Журавлёвка и Отрадное.

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