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4 совета, как пожарить картошку с хрустящей румяной корочкой

4 совета, как пожарить картошку с хрустящей румяной корочкой

Фото: media.halvacard.ru Часто случается так, что картофель на сковороде не жарится, а парится. В итоге мы кладем на тарелку что-то мягкое, бесформенное, даже близко не похожее на хрустящую картошку, которую мы ели в детстве.

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