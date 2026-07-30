4 совета, как пожарить картошку с хрустящей румяной корочкой

Фото: media.halvacard.ru Часто случается так, что картофель на сковороде не жарится, а парится. В итоге мы кладем на тарелку что-то мягкое, бесформенное, даже близко не похожее на хрустящую картошку, которую мы ели в детстве.
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