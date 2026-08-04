По какой причине временно закрыли роддом на улице Кирова

На данный момент акушерско-гинекологический корпус клинической больницы на улице Кирова в Смоленске не принимает пациентов Причиной временного закрытия акушерско-гинекологического корпуса ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» на улице Кирова,47 в Смоленске стала обработка учреждения.
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