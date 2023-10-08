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Алкоголь, пожары и болезни. Почему звезды «Ералаша» уходили рано

Алкоголь, пожары и болезни. Почему звезды «Ералаша» уходили рано

Сейчас понятие звезда сильно изменилось. У тех, кто смотрит телевизор, у тех, кто сидит в запрещенных соцсетях, и у тех, кто смотрит сериалы на онлайн-платформах, звездами считаются совершенно разные артисты.

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