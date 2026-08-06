Польская оппозиция заявила о планах высылки безработных украинцев

Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) анонсировала меры в отношении безработных граждан Украины в случае формирования правительства по итогам парламентских выборов 2027 года.
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