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Польская оппозиция заявила о планах высылки безработных украинцев

Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) анонсировала меры в отношении безработных граждан Украины в случае формирования правительства по итогам парламентских выборов 2027 года.

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