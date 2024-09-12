Компания LG решила вернуть в Россию косметику под новым брендом

Заявку на регистрацию в России товарного знака Ohui подала в Роспатент южнокорейская компания LG, сообщает 12 сентября РИА Новости со ссылкой на данные Федеральная службы по интеллектуальной собственности.
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