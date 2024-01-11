Невероятно! Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру на отдыхе

Модель вызвала зависть у своих недоброжелательниц. Роузи Хантингтон-Уайтли впечатлила своей формой Социальные СетиРоузи Хантингтон-Уайтли поделилась с фанатами серией снимков, сделанных в Таиланде, куда она прибыла на отдых с любимым и детьми.