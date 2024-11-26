LIFE PAY: 67% россиян не используют наличные и считают, что они устарели

Две трети россиян (67%) считают наличные деньги устаревшими и ненужными. Об этом говорится в исследовании разработчика цифровых платежных решений LIFE PAY, результаты которого имеются в распоряжении "Газеты.
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