В Татарстане 20 апреля ожидаются грозы

В воскресенье, 20 апреля, в Татарстане прогнозируются грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. По информации синоптиков, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а местами усилится до 15-20 м/с.