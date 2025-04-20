В Татарстане 20 апреля ожидаются грозы

В воскресенье, 20 апреля, в Татарстане прогнозируются грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. По информации синоптиков, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а местами усилится до 15-20 м/с.
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