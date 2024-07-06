Орбан рассказал, какие три важные вопроса задал Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным задал всего три вопроса: возможны ли мирные переговоры по украинскому конфликту на данный момент, реально ли прекращение огня до их начала, как в будущем могла бы выглядеть архитектура безопасности Европы.