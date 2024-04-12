В США испугались доминирования BeiDou над GPS

Между США и Китаем нарастает конкуренция в области спутниковых навигационных систем. О том, как Вашингтон испугался доминирования китайской системы BeiDou над американской GPS, пишет на страницах издания SpaceNews генеральный директор и соучредитель компании Zephr Шон Горман.
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