Жена водителя мэра, избранная против воли главой Березовского, идет в суд

БЕРЕЗОВСКИЙ, 12 февраля, ФедералПресс. Выборы главы Березовского вышли на новый этап противостояния. Сотрудница администрации муниципалитета Юлия Маслакова, избранная главой Березовского, подала в суд на местных депутатов.
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