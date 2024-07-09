Как живут влиятельные люди Кабардино-Балкарии, демонстративно забившие на гимн России

Ваша Светлость

У этого Халилова вахабитская бородка, паспорт не нужен, сразу в суд и на зону за приверженность экстремизму!!!! Директора школы на улицу с метлой, чтоб знала кого воспитывают её педагоги, а тех уволить с запретом преподавания и работы на общественно-значимых должностях!