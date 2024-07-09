Сегодня 34K прочитали В Сети обсуждают, как в Нальчике на школьном выпускном некоторые родители и дети без почтения отнеслись к гимну России и даже заткнули уши.
Как живут влиятельные люди Кабардино-Балкарии, демонстративно забившие на гимн России
Комментарии
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Ваша Светлость
У этого Халилова вахабитская бородка, паспорт не нужен, сразу в суд и на зону за приверженность экстремизму!!!! Директора школы на улицу с метлой, чтоб знала кого воспитывают её педагоги, а тех уволить с запретом преподавания и работы на общественно-значимых должностях!
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14 час.
Семен Борисов
Эти мелкие чиновничье-олигархические "элитки", как клещи на теле России,только паразитируют!
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10 час.
ЕО
Евгений Окс
Именно такие в РусГидро и губят Волгу уже столько лет подряд!
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9 час.
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