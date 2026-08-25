Результаты: Вуэльта Испании-2026. Результаты 4 этапа

Андорра-ла-Велья — Андорра-ла-Велья, 104,8 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates XRG 02:40:35 2 Jarno Widar (Bel) Lotto — Intermarche 0:02:39 3 Felix Gall (Aut) Decathlon — CMA CMG 4 Oscar Onley (Gbr) Netcompany INEOS 5 Sepp Kuss (USA) Visma — Lease a Bike 6 Enric Mas (Esp) Movistar Team 7 Primoz Roglic (Slo).
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