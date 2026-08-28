Военкоматам хотят дать доступ к счетам, диагнозам и другим личным данным призывников. Не забудут и о родственниках

Парадокс времени: призывники годами не могут получить ответ от военкомата, а военкомат тем временем хочет получить ответы на все вопросы о призывнике — и не только о нём.
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