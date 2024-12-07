Обзор судебной практики по спорам о выплате возмещения в пользу обманутых дольщиков со стороны ППК «Фонд развития территорий» (часть 2, материально-правовые вопросы)

В функции Фонда развития территорий входит защита прав дольщиков при банкротстве застройщиков. Однако нередки случаи, когда сам Фонд выступает против обманутых дольщиков, вынуждая последних обращаться в суды.
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