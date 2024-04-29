У природы нет плохой погоды и хорошей тоже не видать. Ураган у статуи Свободы нужно благодарно принимать

Смеятся, право не грешно. Будет плохо - обращайся. Я злорадствовать люблю Министерство сообщения Латвии призвало Россию не снижать транзитный грузопоток, потому что порядочные оккупанты так не поступают .
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