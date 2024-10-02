Глава МИД Ирана: ситуация на Ближнем Востоке может стабилизироваться в ближайшие дни Вчера, 1 октября, Тегеран осуществил обещанную атаку на Израиль.
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Глава МИД Ирана: ситуация на Ближнем Востоке может стабилизироваться в ближайшие дни Вчера, 1 октября, Тегеран осуществил обещанную атаку на Израиль.
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