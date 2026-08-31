Татарский вал Очередной земляной вал (или система валов) на территории России.Официальная историческая информация:Татарский вал - земляной вал, входивший в Белгородско-Симбирскую укреплённую линию, построенную для защиты Российского государства от набегов крымских и ногайских татар в XVII веке.
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