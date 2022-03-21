Во Владимирской области сотрудники ППСП помогли потушить машину и не дали сгореть рядом стоящему транспорту

Полицейские патрульно-постовой службы ОМВД России по Вязниковскому району капитан полиции Виктор Глазков, лейтенант полиции Сергей Костюнин и старший сержант полиции Александр Воробьев, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Горького города Вязники, заметили, что на парковке у одного из жилых многоквартирных домов произошло возгорание отечественного автомобиля.
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