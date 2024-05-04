Подполье: ВС РФ нанесли удар по складу с дронами в Харькове

REUTERS/Valentyn Ogirenko Российские военные в ночь на 4 мая нанесли два удара по складу с беспилотниками в промышленной зоне Харькова и расположению боевиков ВСУ, сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.
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