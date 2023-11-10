Фанатский ремейк Resident Evil на Unreal Engine 5 получил невероятный геймплейный трейле...

Фанатский ремейк Resident Evil на Unreal Engine 5 получил невероятный геймплейный трейлерYouTube-канал “RE Biohazard” выложил потрясающий геймплейный трейлер своего фанатского ремейка первой части Resident Evil на движке Unreal Engine 5.
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