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Север Пресс

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На Ямале завершился женский чемпионат по автомобильному многоборью

На Ямале завершился женский чемпионат по автомобильному многоборью

На Ямале подвели итоги чемпионата по автомобильному многоборью среди женщин. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.

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