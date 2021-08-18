Чистая прибыль Carlsberg за 1 полугодие выросла на 6%, до $480 млн

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию "Балтика"), приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2021 года выросла на 6% в годовом выражении и достигла 3,027 миллиарда датских крон (479,6 миллиона долларов), следует из финансовой отчетности компании.