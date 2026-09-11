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Царьград

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Мухтияр Сингх Ассал обвинил Запад в манипуляциях с Украиной

Мухтияр Сингх Ассал обвинил Запад в манипуляциях с Украиной

Председатель совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал обвинил США и ЕС в создании конфликта на Украине для дестабилизации России.

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